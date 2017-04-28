ИАЦ "Кабар". Ситуация с долларом в Кыргызстане

28 апреля 2017, 12:18 Комментарии

В последние полторы недели динамика курса доллара США в Кыргызстане изменилась в сторону понижения. По официальному курсу Нацбанка КР на 18 апреля 2017 года доллар США продавался по 68,2881 сома, а 28 апреля уже по 67,2425 сома. Наименьшего значения доллар США достиг 26-27 апреля 2017 года – 67,1393 сома и 67,1329 сома соответственно. Для того чтобы разъяснить ситуацию с колебанием курса американской валюты агентство "Кабар" обратилось к официальному представителю Национального Банка КР Аиде Карабаевой.

По словам официального представителя Нацбанка КР, в настоящее время курс доллара США уже немного скорректировался. Курс формируется из-за плавающего курса и в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке страны. "Поскольку на прошлой неделе было избыточное предложение доллара США, Нацбанком были предприняты попытки интервенции и куплено чуть больше 3 млн долларов США. И этим самым Нацбанк, как и обычно, предпринял меры по сглаживанию возможного резкого скачка на валютном рынке как в сторону понижения, так и в сторону повышения", - отмечает А.Карабаева.

В апреле месяце Нацбанк трижды выходил с интервенцией - 17, 21 и 24 апреля. В общей сложности Нацбанк КР приобрел порядка 15 млн долларов США.

Данные Нацбанк КР

"Если есть спрос, то валюта расторговывается, а если предложение немного превышает этот самый спрос, то происходит снижение стоимости валюты. Но когда ее не хватает, то цена на нее растет", - говорит официальный представитель главного финансового регулятора страны.

По данным А.Карабаевой, со вчерашнего дня или 27 апреля доллар США начал вновь расти и в обменках страны курс доллара стоит на отметке в 67,8 - 67,85, а в одном из банков страны курс американской валюты установлен на уровне 68 сом.

Данные Нацбанк КР

"Тут нет ничего нового, это рынок. На международных финансовых рынках ситуация более или менее стабильная. В странах наших торговых партнерах их валюта стабилизировалась. Цены на нефть после заседания ОПЕК, на котором было принято решение о сокращении объемов добычи нефти, тоже стабилизировались. И несмотря на то, что Кыргызстан не нефтедобывающая страна, тем не менее, эти события, происходящие на мировых рынках, косвенно влияют и на нас. У нас также ежедневно происходят торги на межбанковском валютном рынке через автоматизированную торговую систему, и там рынок сам расторговывается, кто-то продает, а кто-то покупает", - делится А.Карабаева.

Она также отметила, что нельзя отбрасывать сезонный фактор.

Кроме того, программа дедолларизации также сказывается на стоимости национальной валюты. "В рамках этой программы мы избавляемся насколько это возможно от платежей в иностранной валюте. И тенденция уже показывает, что сом стал более надежной валютой. Даже если посмотреть на долларизованность кредитного портфеля и депозитной базы в банках она существенно падает. Если в марте прошлого года долларизованность кредитного портфеля составляла 59%, то на март этого года данный показатель составляет уже 50%", - подчеркивает А.Карабаева.

Это также является индикатором того, что люди уже хранят сбережения в сомах, а не в долларах США, как это было раньше. "Сейчас тенденция обратная, и мы видим, что люди больше сберегают в национальной валюте. Допустим, если раньше наши рядовые граждане размещали в банке накопленные средства, то сейчас люди уже думают о том, чтобы хранить свои сбережения в сомах", - говорит она.

Касаемо кредитов, то ситуация аналогичная. Если в 2015 году долларизация кредитных портфелей банков составляла 55%, то есть больше половины были валютные кредиты, то сейчас данный показатель составляет 44%. В марте 2016 года этот тренд находился на уровне 46,9%. По мнению официального представителя Нацбанка КР, такая тенденция будет продолжаться и дальше. Кроме того, эти показатели демонстрируют, что потребность спроса на иностранную валюту снижается.

"Все же помнят какая ситуация была в 2015 году, когда всем вдруг стали нужны доллары США. И тогда проснулись даже спящие "сомы под матрасом" (деньги, хранящиеся у граждан на образование детей и прочие сбережения – прим. ред. "Кабар"). И когда население увидело, что курс доллара стал выше, все побежали менять сомы на доллары. Доходило даже до казусов, когда люди меняли до последней копейки свою зарплату на доллары США, а потом занимали друг у друга до получки", - говорит она.

По мнению А.Карабаевой, Нацбанку КР удалось благополучно преодолеть этот рубеж и сейчас не наблюдается уже такого ажиотажного спроса на иностранную валюту.

"Даже поднятая на днях учетная ставка ФРС США не отразилась ни на валютном курсе, в частности нашем, и, наоборот, у нас наблюдается понижение стоимости доллара США ни на стоимости рубля, ни на стоимости нефти, как это было в 2015 году. То есть многие уже пересмотрели свою валютную, денежно-кредитную политику, и такой прямой привязки доллара к нефти уже нет. Даже Россия пересмотрела свою валютную политику. Поэтому то, что сегодня есть небольшое понижение курса валюты, это опять же рынок и, как правило, носит сезонный характер", - отмечает А.Карабаева.

Официальный представитель главного финансового регулятора страны еще раз подчеркнула, что на международных валютных рынках нет шоковых ситуаций для негативной тенденции на валютном рынке.

А.Карабаеваа обратила внимание и на такой психологический фактор, как ожидание населения. "Допустим, что все в ожидании и не дай Бог, что пройдет слух о том, что доллар через месяц будет стоить 70 сом, то, естественно, все сегодня побегут покупать эту валюту", - говорит она.

На вопрос о том, не было ли как в прошлый раз попыток манипуляции на валютном рынке со стороны комбанков или обменок с целью искусственного поднятия курса иностранной валюты, А.Карабаева ответила - нет.

"Сейчас Нацбанк отслеживает то, как банки ведут свою валютную политику, как они в целом работают. И можно видеть, что предпринятые меры Нацбанком КР дали свои плоды. Теперь каждый банк Кыргызстана прежде, чем что-то сделать, думает сто раз. В той ситуации нельзя было так делать, поскольку это было убийственно для всех. В результате это привело к тому, что банки страны пересмотрели свою валютную политику, свое поведение и стали более требовательны к своим дилерам и казначеям. Поэтому в целом ситуация стабильная", - говорит она.

А.Карабаевой заверила, что Нацбанк КР мониторит валютную ситуацию в Кыргызстане. "Наша задача - не допустить скачков в любую сторону на валютном рынке государства. Ведь падение или повышение стоимости валюты не всегда хорошо для бизнеса. Поэтому рынок всегда валатилен и небольшие изменения являются нормальным явлением", - отмечает она.

Действительно, если обратить внимание на стоимость валюты, которую Нацбанк КР выкладывает на своем сайте, то можно увидеть, что курс никогда не бывает одинаковым. "Хоть на один тыйын, но он меняется, потому что все межбанковские операции проходят через автоматизированную торговую систему", - указывает официальный представитель Нацбанка КР.

В заключении А.Карабаева отметила, что в настоящее время поводов для беспокойств нет, Нацбанк КР мониторит ситуацию на валютном рынке страны.

Эрмек Абдрисаев,

ИАЦ "Кабар"