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Посольство КНР в Ташкенте вручило награды активистам в укреплении китайско-узбекской дружбы

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-stv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423164-ru.html

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28 апреля 2017, 12:16       Комментарии

Ташкент, 28 апреля /Толонбай Курбанов – Кабар/. В отеле Wyndham состоялась торжественная церемония вручения группе активистов развития и укрепления дружбы между КНР и Узбекистаном премии "За выдающийся вклад в китайско-узбекское дружественное сотрудничество".
Посол КНР в Узбекистане Сунь Лицзе вместе со словами поздравления сказал, что блестящие и заметные результаты за 25 лет развития китайско-узбекских отношений не могли быть достигнуты без личной заботы глав двух государств, а также усилий участников и строителей китайско-узбекской дружбы. "Развитие сотрудничества в разных направлениях между нашими странами и углубление дружбы между народами двух стран опирается на совместные усилия многих друзей", отметил он.
По его словам, все присутствующие на церемонии являются друзьями и партнерами Китая. "Вы поддерживаете с нами тесные контакты по работе: от маленьких нот до крупных конкретных проектов двустороннего сотрудничества, от небольших переговоров, до важнейших встреч глав двух государств – всё это опирается на труд и самоотверженность присутствующих здесь наших друзей. Вручаемая нами премия воплощает в себе дружеские чувства и добрые пожелания китайского народа", подчеркнул глава китайской дипмиссии.
Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Анвар Насыров выразил благодарность от имени награжденных и отметил, что сегодняшнее мероприятие является высокой оценкой той работы, которая проделана узбекскими представителями совместно с китайскими партнерами.
Премия "За выдающийся вклад в китайско-узбекское дружественное сотрудничество" учреждена Посольством КНР в Узбекистане.

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