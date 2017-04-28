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Пловцы из Кыргызстана выиграли еще три золота во второй день на чемпионате ЦА в Ашхабаде

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/plovtcy-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423163-ru.html

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Кыргызстан переходит на биометрические электронные паспорта

28 апреля 2017, 12:22       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсмены из Кыргызстана завоевали еще три медали во второй соревновательный день чемпионата Центральной Азии по плаванию в Ашхабаде (Туркменистан). Об этом сообщает Федерация плавания КР.
По их информации, с 26 по 27 апреля в Ашхабаде (Туркменистан) прошел чемпионат Центральной Азии по плаванию.
Кыргызстан на чемпионате представляли 5 спортсменов: Владислав Шулико, Артем Камарда, Темирлан Каратаев, Станислав Карнаухов, Кристина Панасенко. В первый день соревнований кыргызстанцы завоевали 5 медалей – 3 "золото", одно "серебро" и "бронза".
Во второй день, 27 апреля, на чемпионате сборная Кыргызстана пополнила копилку еще тремя золотыми медалями.
Станислав Карнаухов выиграл заплыв на 50 метров вольным стилем с результатом 23,18 секунды. Кристина Панасенко первенствовала на дистанции 50 метров брассом (1 минута 16,55 секунды), а Владислав Шулико был первым на дистанции 100 метров баттерфляем (54,99 секунды).

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