В КР произошло землетрясение в 5 баллов

28 апреля 2017, 12:33 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. 28 апреля 2017 г. в 11:01 мин. по местному времени в Кыргызской Республике с/станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре около 5 баллов, сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в горах Терскей Ала-Тоо, в 23 км к юго-западу от сс. Кок-Сай, Темир-Канат, Тогуз-Булак, в 45 км к юго-западу от пгт Каджы-Сай.

В населённых пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила в сс. Кок-Сай, Тогуз-Булак, Темир-Канат – 4 балла, в сс. Конур-Олон, Комсомол, Туура-Суу -3,5 балла, в Каджы–Сай – около 3-х баллов (Иссык-Кульская область Тонский район).

Жертв, разрушений нет.