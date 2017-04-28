28 апреля 2017, 11:59 Комментарии

В рейтинге стран по представительству женщин в парламенте Кыргызстан занимает 101 место. Об этом рассказала эксперт Зульфия Кочорбаева на конференции "Эффективная работа с избирателями через улучшение взаимодействия между местными кенешами и Жогорку Кенешем".

По ее словам, необходимо обеспечивать места в парламенте для женщин.

"На 40 месте Тунис. Афганистан занимает 50 место, Казахстан - 55 место. Нас опережают не только европейские страны, но и страны Африки, Центральной Америки. Думаю, это для нас показатель. Мы не должны останавливаться на этом 101 месте, а обеспечивать места в парламенте для женщин", - сообщила З.Кочорбаева.