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В рейтинге стран по представительству женщин в парламенте Кыргызстан занимает 101 место

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423161-ru.html

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28 апреля 2017, 11:59       Комментарии

В рейтинге стран по представительству женщин в парламенте Кыргызстан занимает 101 место. Об этом рассказала эксперт Зульфия Кочорбаева на конференции "Эффективная работа с избирателями через улучшение взаимодействия между местными кенешами и Жогорку Кенешем".
По ее словам, необходимо обеспечивать места в парламенте для женщин.
"На 40 месте Тунис. Афганистан занимает 50 место, Казахстан - 55 место. Нас опережают не только европейские страны, но и страны Африки, Центральной Америки. Думаю, это для нас показатель. Мы не должны останавливаться на этом 101 месте, а обеспечивать места в парламенте для женщин", - сообщила З.Кочорбаева.

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