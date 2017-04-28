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В образовательных учреждениях Кыргызстана проводятся акции, направленные на профилактику "ала качуу"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423160-ru.html

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28 апреля 2017, 12:09       Комментарии

В образовательных учреждениях Кыргызстана среди учащихся 9-11 классов проводятся акции, направленные на профилактику похищений невест. Об этом сообщили участники форума, посвященного обсуждению прав женщин на добровольное вступление в брак.
Как отметила сотрудник представительства правительства в Таласской области, проводится большая работа в этом направлении. Среди молодежи проводятся акции, мероприятия и круглые столы, направленные на информирование населения о статьях 154 (принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим семнадцатилетнего возраста) и 155 (принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в брак) Уголовного кодекса.
"Все эти мероприятия необходимы для профилактики краж невест, особенно в регионах", - отметила она.
Представительница Иссык-Кульской области сообщила, что в 2012-2013 годах по области отмечался высокий уровень суицидов среди молодых девушек, причинами таких поступков были "ала качуу". "Девушки принимали решение уйти из жизни, потому что не хотели жить с теми, кто посмел их украсть. После изменения в статью 155 Уголовного кодекса население стало понимать, что кража невесты без ее согласия - это серьезное преступление и это нужно предотвращать", - отметила она.
В 2015 году по Иссык-Кульской области было зарегистрировано 11 заявлений от населения по статье кража невесты, но только одно дело было доведено до конца. "Это говорит о том, что существует так называемая договоренность с двух сторон, хотя тем самым нарушаются права женщин, которые были украдены", - отметила она.

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