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Биометрические паспорта с 1 мая — Атамбаев встретился с Жээнбековым

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423159-ru.html

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28 апреля 2017, 11:49       Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев обсудил с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и руководителем своего аппарата Сапаром Исаковым начало процесса внедрения в стране биометрических электронных паспортов, сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее премьер-министр подписал постановление о внедрении такого вида документа в Кыргызстане с 1 мая.
Жээнбеков отметил, что внедрение биометрических паспортов является одним из базовых условий создания электронного правительства и вхождения страны в цифровое будущее через реализацию проекта "Таза коом". С помощью такого документа граждане получат расширенный доступ к качественному электронному обслуживанию, ко всем государственным и муниципальным услугам без необходимости сбора бумажных справок, отметил глава правительства.
Граждане Кыргызстана смогут получить биометрические электронные паспорта бесплатно с 1 мая по 31 декабря.
"Время для получения паспорта нового образца сокращается в два раза - до 14 дней с момента подачи заявления", - рассказал Жээнбеков.
Атамбаев подчеркнул, что начало перехода Кыргызстана на биометрические электронные паспорта - это знаковое событие.
В биометрическом паспорте содержатся 19 сведений о гражданине, включая данные в электронном формате, что позволяет использовать документ весь срок действия, не меняя его при изменении данных. Все будет обновляться автоматически. Идентификационная карта может иметь тактильный текст шрифтом Брайля для лиц с нарушением зрения.

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