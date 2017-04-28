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В 2016 году возбуждено 7 уголовных дел в отношении лиц, проведших обряд нике с несовершеннолетними

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-2016...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423158-ru.html

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В 2016 году в Кыргызстане было возбуждено 7 уголовных дел за вступление в брак с несовершеннолетними

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28 апреля 2017, 11:45       Комментарии

За принудительное вступление в брак с лицом не достигшим 17 летнего возраста возбуждено 7 уголовных дел. Об этом на региональном форуме "Осуществление прав женщин на добровольное вступление в брак в Кыргызстане" рассказал представитель МВД Шумкар Султанов.
По его словам, всего расследовано 8 уголовных дел, возбуждено -7, из них направлено в суд 6 уголовных дел, прекращено — 1, приостановлено — 1. Кроме того, он предоставил статистику по похищению невест в Кыргызстане.
"В 2016 году зарегистрировано 23 преступлений, из них направлено в суд 20 уголовных дел, прекращено по нереабилитирующим основаниям — 1, приостановлено -5 уголовных дел", – пояснил он.
Согласно отчету, по итогам общественного мониторинга применения статьи 155 УК КР "принуждение женщины к вступлению в брак", сейчас наблюдается увеличение возраста до 30 лет молодых парней, которые таким образом пытаются создать семью. В южных регионах отмечается применение этой дискриминации традиции в основном среди молодых людей до 22-23 лет.

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