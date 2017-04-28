Сапар Исаков: "Таза Коом" в разы уменьшит работу судов

28 апреля 2017, 11:48 Комментарии

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков отметил, что проект "Таза Коом" поможет в разы уменьшить работу судебных органов. Об этом он заявил на конференции "Кыргызстан: ресурсы будущего".

"Мы часто видим, как госучреждения подают в суд друг на друга, например за неправильное начисление налогов. Цифровое правительство не будет давать ход таким процессам", – сказал он.

Также он добавил, что проект поможет выйти на следующий уровень в борьбе с коррупцией.

"Нужно выстроить правильный фундамент, чтобы не доводить до того, чтобы ловить госслужащего за руку при взятке. Во всех современных странах мира этот вопросе решен", – добавил Исаков.