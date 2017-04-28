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Сапар Исаков: "Таза Коом" в разы уменьшит работу судов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/sapar-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423157-ru.html

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28 апреля 2017, 11:48       Комментарии

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков отметил, что проект "Таза Коом" поможет в разы уменьшить работу судебных органов. Об этом он заявил на конференции "Кыргызстан: ресурсы будущего".
"Мы часто видим, как госучреждения подают в суд друг на друга, например за неправильное начисление налогов. Цифровое правительство не будет давать ход таким процессам", – сказал он.
Также он добавил, что проект поможет выйти на следующий уровень в борьбе с коррупцией.
"Нужно выстроить правильный фундамент, чтобы не доводить до того, чтобы ловить госслужащего за руку при взятке. Во всех современных странах мира этот вопросе решен", – добавил Исаков.

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