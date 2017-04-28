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На форуме по правам женщин в Бишкеке обсудили ущемление прав мужчин

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/na-for...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423156-ru.html

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28 апреля 2017, 11:51       Комментарии

На региональном форуме "Осуществление прав женщин на добровольное вступление в брак в КР", представитель Генпрокуратуры Чынгыз Осмоналиев возмутился тем, что в Кыргызстане часто ущемляется права мужчин.
По его словам, вопрос прав женщин поднимается чаще, чем мужчин.
"Мужчины тоже подвергаются семейному насилию, но они стесняются заявлять об этом. Часто бывает так, что суд отдает предпочтение жене при опекунстве над ребенком. Почему не обсуждается проблема мужчин?", – возмутился он.
Отметим, на форуме обсуждается консолидация усилий государственных структур и гражданского общества в реализации прав женщин на свободный выбор супруга и на свободное вступление в брак.

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