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Омурбек Бабанов: В местных бюджетах необходимо оставлять как минимум половину собранных налогов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423155-ru.html

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28 апреля 2017, 11:55       Комментарии

Лидер парламентской фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов в ходе выездного заседания в городе Токмок обратил внимание членов правительства на выпадения из местных бюджетов.
Он отметил, что раньше налог с продаж поступал в местные бюджеты, однако из-за его отмены органы местного самоуправления не дополучают средства. Депутат поинтересовался, сколько составили выпадения из бюджета города Токмока и страны в целом.
Мэр города Токмок Жыргалбек Шамыралиев сообщил, что в прошлом году потери составили 62 млн сомов, в этом году по прогнозам выпадения составят 40 млн сомов. Заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков сообщил, что для айыл-омоту по стране предусмотрено 2 млрд сомов из-за отмены налога с продаж.
"Не нужно все собранные налоги забирать в Бишкек, необходимо оставлять средства в местном бюджете. Местные органы власти должны быть заинтересованы в притягивании инвестиций, развитии промышленности. В других странах более 50% собранных налогов остаются в местном бюджете. Если бы у нас было так же, чиновники сами были бы заинтересованы в том, чтобы регионы развивались, фабрики не останавливались, офисы не пустовали. Губернаторы и мэры сами этим занимались бы", – сказал Омурбек Бабанов.
Он также отметил, что местные власти должны создавать необходимые условия для инвесторов — предоставлять земли на бесплатной основе, проводить электроэнергию и обеспечивать хорошую инфраструктуру.
"Нужно учитывать рыночные условия при привлечении инвесторов. По итогам опросов, самая большая проблема населения — это безработица. И если на местах будут создаваться рабочие места, люди будут получать заработную плату, ряд остальных проблем автоматически будет решен", – сказал лидер фракции.

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