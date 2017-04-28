Омурбек Бабанов: В местных бюджетах необходимо оставлять как минимум половину собранных налогов

28 апреля 2017, 11:55 Комментарии

Лидер парламентской фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов в ходе выездного заседания в городе Токмок обратил внимание членов правительства на выпадения из местных бюджетов.

Он отметил, что раньше налог с продаж поступал в местные бюджеты, однако из-за его отмены органы местного самоуправления не дополучают средства. Депутат поинтересовался, сколько составили выпадения из бюджета города Токмока и страны в целом.

Мэр города Токмок Жыргалбек Шамыралиев сообщил, что в прошлом году потери составили 62 млн сомов, в этом году по прогнозам выпадения составят 40 млн сомов. Заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков сообщил, что для айыл-омоту по стране предусмотрено 2 млрд сомов из-за отмены налога с продаж.

"Не нужно все собранные налоги забирать в Бишкек, необходимо оставлять средства в местном бюджете. Местные органы власти должны быть заинтересованы в притягивании инвестиций, развитии промышленности. В других странах более 50% собранных налогов остаются в местном бюджете. Если бы у нас было так же, чиновники сами были бы заинтересованы в том, чтобы регионы развивались, фабрики не останавливались, офисы не пустовали. Губернаторы и мэры сами этим занимались бы", – сказал Омурбек Бабанов.

Он также отметил, что местные власти должны создавать необходимые условия для инвесторов — предоставлять земли на бесплатной основе, проводить электроэнергию и обеспечивать хорошую инфраструктуру.

"Нужно учитывать рыночные условия при привлечении инвесторов. По итогам опросов, самая большая проблема населения — это безработица. И если на местах будут создаваться рабочие места, люди будут получать заработную плату, ряд остальных проблем автоматически будет решен", – сказал лидер фракции.