В Бишкеке драка школьников закончилась поножовщиной

28 апреля 2017, 12:00 Комментарии

В Бишкеке между учениками разных школ произошел конфликт, переросший в поножовщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 апреля, примерно в 13:30, между учащимися произошла ссора, в результате которой один из них ударил другого острым предметом в область живота и скрылся с места происшествия.

"Сотрудникам милиции удалось задержать подозреваемого, им оказался, житель столицы, 2000 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС", – пояснили в милиции.