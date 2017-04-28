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Сапар Исаков предложил бизнесменам разработать дополнительные мобильные приложения к "Безопасному городу"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/sapar-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423153-ru.html

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28 апреля 2017, 12:03       Комментарии

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков отметил, что бизнесмены могут разработать мобильные приложения как дополнение к "Безопасному городу". Об этом он сказал на конференции "Кыргызстан: ресурсы будущего".
"Есть такие места, которые не будут видны камерам видеофиксаций – это бордюры, тротуары, территория под светофорами и так далее. Бизнесмены могут создать приложения, в которых будут фиксироваться нарушения в этих зонах. Это будет попадать в систему, обрабатываться и приходит уведомление о штрафе нарушителю", – сказал Исаков.
Также он добавил, что проект должен стать одной из глав Национальной стратегии развития.

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