Сапар Исаков предложил бизнесменам разработать дополнительные мобильные приложения к "Безопасному городу"

28 апреля 2017, 12:03 Комментарии

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков отметил, что бизнесмены могут разработать мобильные приложения как дополнение к "Безопасному городу". Об этом он сказал на конференции "Кыргызстан: ресурсы будущего".

"Есть такие места, которые не будут видны камерам видеофиксаций – это бордюры, тротуары, территория под светофорами и так далее. Бизнесмены могут создать приложения, в которых будут фиксироваться нарушения в этих зонах. Это будет попадать в систему, обрабатываться и приходит уведомление о штрафе нарушителю", – сказал Исаков.

Также он добавил, что проект должен стать одной из глав Национальной стратегии развития.