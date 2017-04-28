Депутат: В Токмоке необходимо строить сахарный завод

28 апреля 2017, 12:07 Комментарии

Во время выездного заседания парламентской фракции "Республика – Ата Журт" в городе Токмок депутаты обсудили вопросы сельского хозяйства, строительства и эксплуатации дорог, обеспечения чистой питьевой водой, а также вопросы границ.

В ходе заседания полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов сообщил, что весенне-полевые работы в регионе проходят по плану.

"В области 16 тысяч гектаров занимают посевы сахарной свеклы. Однако по прогнозам фактически будет засеяно больше. В этом вопросе есть проблема с заводом в Каинды, поскольку он может принять лишь 500 тысяч тонн свеклы, а в прошлом году фермеры получили рекордный урожай. Если в советское время получали 600 центнеров с гектара, и за это давали героя труда, то в прошлом году наши фермеры получили более 1 тысячи центнеров с гектара. Весь объем завод не смог принять, и у фермеров были сложности", – сказал Бактыбек Кудайбегенов.

Жители Токмока поинтересовались, будет ли открыт новый пункт приема сахарной свеклы к осени, отметив необходимость открытия завода "Кошой", который находится в городе Канте. По словам полномочного представителя правительства, сахарный завод "Кошой" будет открыт к осени.

Лидер парламентской фракции "Республика — Ата Журт" Омурбек Бабанов отметил, что необходимо строить завод и в городе Токмок.

"В Чуйской области прекрасные земли. У меня у самого есть земля в Чуйской области, я в прошлом году решил провести эксперимент, не в целях обогащения, а понять, как можно получить хороший урожай. И мы получили действительно богатый урожай. При правильном уходе, оказывается, возможно получить хороший урожай. В Токмоке много фермеров занимаются выращиванием сахарной свеклы, поэтому завод в этом городе нужен. Спрос есть, в этот завод возили бы свеклу, начиная от Лебединовки. В Чуйской области нужно как минимум 3-4 сахарных завода", – сказал Омурбек Бабанов.