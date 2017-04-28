"Ата Мекен" признал вину Текебаева?

28 апреля 2017, 11:49 Комментарии

Скороспелые заявления соратников Омурбека Текебаева, именно так и не иначе можно назвать, порой наталкивают на парадоксальные выводы. И главное, неоднозначность посылов атамекеновцев может трактоваться иной раз не в пользу их лидера, против которого было возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в коррупции. Это дело было возбуждено по заявлению российского бизнесмена Леонида Маевского. Он заявил, что в 2010 году дал 1 млн долларов США Омурбеку Текебаеву, чтобы получить контроль над сотовым оператором "Мегаком".

25 февраля нынешнего 2017-го Генеральной прокуратурой в отношении лидера фракции "Ата Мекен" О. Текебаева и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам правонарушений, предусмотренных статьей 303 части 1 ("Коррупция") и статьей 166 ч. 4 п. 2 и 3 ("Мошенничество") УК КР, расследование которого доверено Следственному управлению ГКНБ.

Государственный комитет национальной безопасности 21 апреля этого года предъявил окончательное обвинение по статье "Коррупция".

Соратники Текебаева с момента возбуждения уголовного дела направили основные усилия на то, чтобы скомпрометировать Леонида Маевского, выставляя его мошенником и аферистом. При этом ссылки шли на сообщения российских СМИ, в которых часто говорилось о конфликте Маевского со своими бизнес-партнерами. Одним словом, в ход пошли публикации, которые выступали на стороне оппонентов Маевского, и они уже стали обыденностью в России, когда конфликтующие между собой партнеры по бизнесу начинают привлекать на свою сторону СМИ с целью нанесения ущерба имиджу противника и воздействия на общественное мнение.

После предъявления окончательного обвинения атамекеновцы, недолго думая, распространили заявление с требованием привлечь Маевского за дачу взятки. "По законам КР лицо, которое дает взятку, тоже должно понести наказание. Так по крайней мере судят сегодня депутата Самакова. Так что Маевский, как только прибудет в Кыргызстан, должен будет отвечать по нашим законам. Если, конечно, Генеральная прокуратура будет сама соблюдать законы", - сообщила в соцсетях пресс–секретарь партии Кайыргуль Урумканова.

Это заявление удивило, если вдуматься, то можно выстроить целую конспирологическую версию о том, что в недрах "Ата Мекена" назрел заговор против О. Текебаева. Судите сами.

"Ата Мекен" требует привлечь Леонида Маевского к уголовной ответственности за дачу взятки. Возникает вопрос: кому он дал взятку? Из его слов, он дал деньги Текебаеву. Как рассказал Маевский российским СМИ, он во время очной ставки предложил лидеру "Ата Мекена" пройти через детектор лжи, и если Текебаев сомневается в объективности спецслужб Кыргызстана при проведении процедуры проверки на полиграфе, то пройти в любой другой стране. Маевский готов был покрыть все расходы. Но Текебаев, по словам бизнесмена, наотрез отказался.

Если исходить из этого, взяткополучатель – Текебаев. Фактически "Ата Мекен" признает вину своего лидера. Это же логично, если есть взяткодатель, то есть Маевский, то взяткополучатель – Текебаев. Слова Маевского подтверждает и Алексей Модин. Он работал в крупной инвестиционной компании "Альфа групп", возглавлял управление по работе с телекоммуникационными активами, в частности московского управления "Билайна". В 2006 году приехал в Кыргызстан. Был генеральным директором "Скай мобайла", который работал под брендом "Бител". В 2008 году стал генеральным директором в компании "Нур-Телеком", работающий под брендом "О!".

По словам Модина, он по просьбе Текебаева и Дуйшена Чотонова искал инвесторов на покупку акций в компании ЗАО "Альфа-Телеком" в 2010 году, работающей под торговой маркой "Мегаком". Модин вывел атамекеновцев на российского бизнесмена Леонида Маевского, который был связан с телекоммуникационным бизнесом.

Таким образом, взяткополучателем выступает Текебаев. "Ата Мекен" своим заявлением просто взял и подтвердил вину своего лидера, требуя привлечь Маевского к уголовной ответственности за дачу взятки.

И заметьте, следствие только предъявило обвинение Текебаеву, суда не было, тем более не вынесен вердикт. Но его сопартийцы поспешили и так неудачно выстроили защиту своего лидера. Соратники Текебаева даже не подумали о том, что только суд может признать факт дачи взятки или же выразить сомнения в отношении предъявленных обвинений. То есть окончательную оценку в виде приговора должен дать суд, он и расставит все по своим местам.

Так что же сподвигло "Ата Мекен" на такое странное заявление? Или же они начали работать на опережение, зная, что достаточно доказательств для того, чтобы Текебаев был осужден. И как обычно пошли по принципу "лучший способ обороны – нападение". Может, они думают, что своими заявлениями напугают Маевского, который, по мнению атамекеновцев, откажется от своих обвинений? Вполне возможно. Только маловероятно.

Создается впечатление, что кто-то в "Ата Мекене" просто топит Текебаева по принципу "толкни падающего". Время покажет, так ли это на самом деле.