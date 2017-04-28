MegaCom празднует свой День рождения!

28 апреля 2017, 12:01 Комментарии

Ведущий мобильный оператор связи Кыргызстана празднует свое 11-летие! 28 апреля 2006 года состоялся официальный запуск сети MegaCom в коммерческую эксплуатацию, появились первые абоненты мега-сети.

Вот уже 11 лет MegaCom объединяет людей по всему Кыргызстану и за его пределами, предоставляя качественную и доступную мобильную связь. Около 3 миллионов кыргызстанцев выбирают MegaCom, чтобы быть на связи со своими родными и близкими, пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

MegaCom, построив крупнейшую мобильную сеть в Кыргызстане, стал лидером по покрытию сети. Специалисты компании постоянно работают над расширением территории покрытия сети и улучшением качества связи по всей территории Кыргызстана. Так, в 2016 году MegaCom запустил высокоскоростную технологию 4G LTE. Абоненты мега-сети почти во всех областях страны пользуются высокоскоростным мобильным интернетом. Количество населенных пунктов, объятых этой технологией, постоянно растёт.

MegaCom - единственный оператор мобильной связи и первая компания в Кыргызстане, подтвердившая соответствие требованиям обновленного международного стандарта качества ISO 9001:2015, обладатель диплома международной Премии стран СНГ за достижения в области качества и член Международного союза электросвязи ООН.

"Несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в мировой экономике и в регионе в целом, MegaCom продолжает сохранять набранные темпы развития. Главная миссия нашей компании – это обеспечение качественной связи для всех наших клиентов, внедрение новых технологий, постоянное техническое усовершенствование, создание инновационных тарифов и услуг, отвечающих требованиям абонентов, и предоставление наилучшего сервиса в обслуживании, надежной мобильной связи", - отмечает генеральный директор компании MegaCom Азат Базаркулов.

MegaCom активно участвует в реализации страновых социальных проектов. Это поддержка сферы образования, регулярная помощь ветеранам, детским домам. Помимо ежегодных налоговых отчислений в государственную казну компания поддерживает масштабные проекты государственного значения и развитие национальных ценностей, культуры, спорта.

В свой День рождения компания MegaCom хочет искренне поблагодарить всех своих любимых абонентов за доверие! На официальных страничках компании в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники вы можете узнать подробнее о конкурсах и мероприятиях, посвященных Дню рождения компании.

MegaCom – надежный оператор страны

В центре внимания.