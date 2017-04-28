В Бишкеке стартовал V фестиваль образования на тему "Здоровый образ жизни"

28 апреля 2017, 11:41 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке в Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта (КГАФКиС) сегодня стартовал V фестиваль образования на тему "Здоровый образ жизни".

Организаторами данного мероприятия выступили Международный общественный фонд (МОФ) "Инициатива Розы Отунбаевой" совместно с мэрией города Бишкек и КГАФКиС.

В фестивале образования принимают участие свыше 170 организаций-участниц. Партнерами фестиваля выступают 17 государственных, общественных, частных и молодежных организаций.

Как отметил на церемонии открытия ректор КГАФКиС Токтобек Иманалиев, это мероприятие очень значимое событие для народа. Цель фестиваля – это призыв молодежи к здоровому образу жизни.

"Мы хотим научить детей тому, как относиться к своему здоровью с малых лет, чтобы в будущем у нас было здоровое поколение. Надеюсь, после фестиваля наши ребята извлекут полезное для себя", - сказал Т.Иманалиев.

От имени экс-президента Р.Отунбаевой всех поприветствовала и поздравила с началом фестиваля директор МОФ "Инициатива Розы Отунбаевой" Догдуркуль Кендирбаева. "Самое главное, что у нас есть – это молодежь, и она должна быть здоровой. Поэтому в этот раз мы пропагандируем спорт", - отметила она.

В свою очередь директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов также призвал всех заняться спортом. "Ведь ежегодно на лекарства и лечение больных тратятся огромные деньги, однако эти средства лучше использовать на образование и профилактику. Этого всего можно избежать, если каждый будет ответственно относиться к своему здоровью и будет вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Думаю, что фестиваль даст свои плоды", - подчеркнул он.

В первый день фестиваля, 28 апреля, столичные школьники пройдут по экскурсионным маршрутам и познакомятся с Физкультурной академией.

Ожидаются встречи с известными спортсменами и мастерами, лекция для преподавателей физической культуры на тему здорового образа жизни, мастер-классы, профориентационная выставка от колледжей и лицеев, выставка лучших плакатов на тему "Мы - за здоровый образ жизни" среди школ Бишкека и "Городская беседа", где будут обсуждены вопросы развития массовой физической культуры и здорового образа жизни в школах.

29 апреля в рамках проведения дня города Бишкека фестиваль продолжится в центре столицы на восьми интерактивных площадках различного направления.

Гостей ожидают творческие и увлекательные мастер-классы, в числе которых мастер-классы по здоровому питанию и традиционным экологическим знаниям, конкурсы, знакомство с различными спортивными федерациями, показательные спортивные выступления, танцевальные баттлы, ярмарка образовательных услуг, спортивная ярмарка, выставка книг, цветочная ярмарка, благотворительная акция, театральные спектакли и встречи с известными спортсменами, а также большой концерт на целый день и многие другие мероприятия, посвященные Году нравственности, воспитания и культуры.