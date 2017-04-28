Завершился турнир по волейболу памяти академика И.К. Ахунбаева

28 апреля 2017, 11:35 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. В Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) завершился традиционный турнир по волейболу среди мужских команд медицинских учреждений республики, посвященный памяти выдающегося хирурга Исы Коноевича Ахунбаева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Победители турнира стали спортсмены Бишкекской городской клинической больницы. Второе призовое место заняли волейболисты Стоматологического центра Медакадемии, третье – Чуйской областной больницы. Победителям были вручены Дипломы первой, второй и третей степеней.

Следует отметить, что турнир ежегодно проводится в целях пропаганды здорового образа жизни среди работников здравоохранения и преподавателей вуза и, как правило, вызывает огромный интерес среди болельщиков участвующих команд.