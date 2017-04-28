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Завершился турнир по волейболу памяти академика И.К. Ахунбаева

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zavershil...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423147-ru.html

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28 апреля 2017, 11:35       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. В Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) завершился традиционный турнир по волейболу среди мужских команд медицинских учреждений республики, посвященный памяти выдающегося хирурга Исы Коноевича Ахунбаева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Победители турнира стали спортсмены Бишкекской городской клинической больницы. Второе призовое место заняли волейболисты Стоматологического центра Медакадемии, третье – Чуйской областной больницы. Победителям были вручены Дипломы первой, второй и третей степеней.
Следует отметить, что турнир ежегодно проводится в целях пропаганды здорового образа жизни среди работников здравоохранения и преподавателей вуза и, как правило, вызывает огромный интерес среди болельщиков участвующих команд.

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