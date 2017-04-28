Личный состав ГСИН с 1 мая переводится на усиленный вариант несения службы

28 апреля 2017, 11:47 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. С 1 мая 2017 года весь личный состав Государственной службы исполнения наказания (ГСИН) КР переводится на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее информации, усиление вводится в целях обеспечения общественной безопасности, соблюдения законности, недопущения чрезвычайных происшествий и поддержания стабильной оперативной обстановки в подразделениях ГСИН в период подготовки и проведения майских праздников.

Особое внимание в это период обращается на усиление пропускного режима на контрольно-пропускных пунктах в учреждениях ГСИН.

Усиленный режим несения службы продлится до 10 мая 2017 года.