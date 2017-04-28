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Личный состав ГСИН с 1 мая переводится на усиленный вариант несения службы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/lichnyi-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423146-ru.html

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28 апреля 2017, 11:47       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. С 1 мая 2017 года весь личный состав Государственной службы исполнения наказания (ГСИН) КР переводится на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее информации, усиление вводится в целях обеспечения общественной безопасности, соблюдения законности, недопущения чрезвычайных происшествий и поддержания стабильной оперативной обстановки в подразделениях ГСИН в период подготовки и проведения майских праздников.
Особое внимание в это период обращается на усиление пропускного режима на контрольно-пропускных пунктах в учреждениях ГСИН.
Усиленный режим несения службы продлится до 10 мая 2017 года.

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