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Задержан несовершеннолетний, ударивший ножом школьника – ГУВД Бишкека

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zaderzhan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423145-ru.html

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28 апреля 2017, 11:53       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Задержан несовершеннолетний, ударивший ножом школьника, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
По ее информации, 27 апреля 2017 года в УВД Ленинского района из городской больницы поступило сообщение о том, что поступил гражданин 2001 года рождения с ножевым ранением.
"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что 27 апреля 2017 года, примерно в 13:30, у лицея №91 между учащимися из другой школы произошла ссора, в результате которой один из них ударил второго острым предметом в область живота. После чего ударивший скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении.
Позже сотрудниками милиции задержан подозреваемый, житель столицы, 2000 года рождения, "М.С.". Подозреваемый водворен в ИВС.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 104 УК КР.
Начаты следственные мероприятия.

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