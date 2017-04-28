Задержан несовершеннолетний, ударивший ножом школьника – ГУВД Бишкека

28 апреля 2017, 11:53 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Задержан несовершеннолетний, ударивший ножом школьника, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее информации, 27 апреля 2017 года в УВД Ленинского района из городской больницы поступило сообщение о том, что поступил гражданин 2001 года рождения с ножевым ранением.

"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что 27 апреля 2017 года, примерно в 13:30, у лицея №91 между учащимися из другой школы произошла ссора, в результате которой один из них ударил второго острым предметом в область живота. После чего ударивший скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Позже сотрудниками милиции задержан подозреваемый, житель столицы, 2000 года рождения, "М.С.". Подозреваемый водворен в ИВС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 104 УК КР.

Начаты следственные мероприятия.