Сапар Исаков: "Проект "Таза коом" создаст лучшие условия для граждан"

28 апреля 2017, 12:00 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков накануне провел встречу с представителями деловых кругов Кыргызстана. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе мероприятия участникам был презентован национальный высокотехнологичный проект "Таза коом", который станет составной частью долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2040 года.

"Данный проект станет своего рода ядром долгосрочной стратегии развития Кыргызстана до 2040 года. Мы хотим довезти до каждого кыргызстанца главную идею проекта "Таза коом", который создаст лучшие условия для граждан в различных сферах деятельности, позволит перейти к цифровому обществу, цифровой экономике", - сказал С.Исаков.

Он отметил, что в ближайшее время будет создан Совет по реализации проекта "Таза коом", в который войдут представители государственных органов, бизнеса, неправительственного сектора. Кроме того, в течение месяца будет запущен сайт данного проекта, который послужит платформой для обмена мнениями и предложениями граждан.

В ходе мероприятия руководитель аппарата главы государства также ответил на вопросы участников встречи.

Представители бизнес-сообщества выразили поддержку проекту, отметив важность и необходимость его реализации в Кыргызстане.

Справка. Проект "Таза Коом" инициирован Президентом КР, он реализуется усилиями представителей гражданского общества, государственных структур и частного бизнеса. "Таза Коом" - это общенациональный высокотехнологичный проект по построению государства, которое лучше служит гражданам, лучше предоставляет государственные услуги и создает лучшие условия для бизнеса. Реализация данного проекта приведет к повышению прозрачности в системе государственного управления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции. Проект охватит сферы социально-правовой жизни граждан, повысит качество и безопасность их жизни.