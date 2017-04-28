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Депутат А.Касымалиева рассказала, как прошла в парламент

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423143-ru.html

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28 апреля 2017, 11:34       Комментарии

За каждой женщиной, которая достигла успеха в политике, стоит большой труд, сказала депутат Аида Касымалиева(СДПК) 28 апреля на конференции "Эффективная работа с избирателями через улучшение взаимодействия между местными кенешами и Жогорку Кенешем". По ее словам, ей часто задают вопрос, как она пришла в политику.
"Сегодня месяц с тех пор, как я принесла присягу и стала депутатом Жогорку Кенеша. У меня часто спрашивают, есть ли давление со стороны мужчин в парламенте. Я хочу сказать, что мы все равны. Также было очень много вопросов, как я пришла в ЖК: "Сколько денег потратила? Кто тебя привел?". Все мы понимаем, что существуют стереотипы. Но сейчас в Кыргызстане есть хорошая практика. Я могу привести свой пример того, как можно прийти без денег и без связей, при этом никому не кланяясь. Просто за этим стоит большой труд. За каждой женщиной, достигшей успеха в политике, стоит большой труд", - сообщила А.Касымалиева.

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