Никто не понимает, что похищение невесты нарушает права женщин на добровольное вступление в брак, - Р.Айтматова

28 апреля 2017, 11:20 Комментарии

Похищение невест и насильственные действия для вступления в брак - это сложный вопрос, который необходимо разграничить. Об этом 28 апреля сообщила президент общественного объединения "Центр помощи женщинам" Розетта Айтматова во время регионального форума по обсуждению прав женщин на добровольное вступление в брак в Кыргызстане. "Бывают моменты, когда девушка, зная о похищении, добровольно вступает в брак, а бывает, что все происходит вопреки воли и желания невесты. Что чаще всего и происходит", - отметила она.

Как рассказала Р.Айтматова, она вступила в брак с мужчиной, который пытался ее украсть, но предупредил об этом. "Мы с ним долгое время дружили и я была уже готова к браку с ним, поэтому я не была против такого обряда. Но сейчас совершенно другое время, все изменилось с тех пор и на сегодняшний день отношение людей к этому деянию стало более жестоким. Никто не понимает, что тем самым нарушаются права женщин на добровольное вступление в брак. Слово похищение стало носить другой характер, негативный", - сказала она.

В свою очередь депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева добавила, если раньше молодые парни похищали невест, то сейчас нередки случаи, когда взрослые мужчины и даже мужчины преклонного возраста похищают молодых девушек. "Необходимо всем осознавать, что проблема нарушения прав женщин при вступлении в брак - это проблема не только женщин, но и всего общества", - добавила депутат.