Доллар США: 67.1329 (-0.0064) 
Евро: 73.1916 (+0.0601) 
Золото: 40.65 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке горячую воду отключат с 22 мая по 22 июняВ Бишкеке горячую воду отключат с 22 мая по 22 июняГлава Верховного суда: Наша цель – достичь открытости и прозрачности судебной системыГлава Верховного суда: Наша цель – достичь открытости и прозрачности судебной системы

Никто не понимает, что похищение невесты нарушает права женщин на добровольное вступление в брак, - Р.Айтматова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423142-ru.html

Похожие новости

В 2016 году в Кыргызстане было возбуждено 7 уголовных дел за вступление в брак с несовершеннолетними

Когда поднимается вопрос проблем женщин, мы ставим партию на второй план, - депутат о работе женщин в парламенте

В Бишкеке проходит региональный форум по обсуждению прав женщин на добровольное вступление в брак

Кричавшая на детей в садике женщина найдена и отстранена от должности

В 3 областях по результатам выборов в местные кенеши из 3 тыс. 125 мандатов лишь 243 получили женщины, - депутат

28 апреля 2017, 11:20       Комментарии

Похищение невест и насильственные действия для вступления в брак - это сложный вопрос, который необходимо разграничить. Об этом 28 апреля сообщила президент общественного объединения "Центр помощи женщинам" Розетта Айтматова во время регионального форума по обсуждению прав женщин на добровольное вступление в брак в Кыргызстане. "Бывают моменты, когда девушка, зная о похищении, добровольно вступает в брак, а бывает, что все происходит вопреки воли и желания невесты. Что чаще всего и происходит", - отметила она.
Как рассказала Р.Айтматова, она вступила в брак с мужчиной, который пытался ее украсть, но предупредил об этом. "Мы с ним долгое время дружили и я была уже готова к браку с ним, поэтому я не была против такого обряда. Но сейчас совершенно другое время, все изменилось с тех пор и на сегодняшний день отношение людей к этому деянию стало более жестоким. Никто не понимает, что тем самым нарушаются права женщин на добровольное вступление в брак. Слово похищение стало носить другой характер, негативный", - сказала она.
В свою очередь депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева добавила, если раньше молодые парни похищали невест, то сейчас нередки случаи, когда взрослые мужчины и даже мужчины преклонного возраста похищают молодых девушек. "Необходимо всем осознавать, что проблема нарушения прав женщин при вступлении в брак - это проблема не только женщин, но и всего общества", - добавила депутат.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум