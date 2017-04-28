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Горячую воду в Бишкеке отключат 22 маяГорячую воду в Бишкеке отключат 22 маяНикто не понимает, что похищение невесты нарушает права женщин на добровольное вступление в брак, - Р.АйтматоваНикто не понимает, что похищение невесты нарушает права женщин на добровольное вступление в брак, - Р.Айтматова

Когда поднимается вопрос проблем женщин, мы ставим партию на второй план, - депутат о работе женщин в парламенте

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423141-ru.html

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Губернатор Чуйской области: Для решения вопроса границ области необходимо 2 млрд сомов

28 апреля 2017, 11:21       Комментарии

Женщины сами должны поднимать проблемы женщин. Об этом на конференции "Эффективная работа с избирателями через улучшение взаимодействия между местными кенешами и Жогорку Кенешем" сообщила депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева (СДПК).
По ее словам, при встрече с местным самоуправлением Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей они узнали основные препятствия действия законопроекта "О запрете нике с несовершеннолетними", инициированного депутатом Аидой Саляновой.
"Сами милиционеры вместе с представителями духовенства не всегда помогают женщинам. Это для меня было открытием. После этого форум женщин депутатов решил поехать по всем областям и знакомиться с проблемами на местах. Если мы сами об этом не будем говорить, мужчинам это удобно. Раз вы молчите, значит проблем нет. Это нужно поднимать и обсуждать. У нас в парламенте у женщин-депутатов хорошие отношения несмотря на то, что мы с разных партиях. Мы сохраняем генеральную линию, но несмотря на это, когда поднимается вопрос проблемы женщин, порой ставим партию на второй план. Депутаты-женщины все понимают, что если мы этого не будем делать, тогда никто за нас этого не сделает", - сказала Э.Сурабалдиева.

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