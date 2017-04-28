Когда поднимается вопрос проблем женщин, мы ставим партию на второй план, - депутат о работе женщин в парламенте

28 апреля 2017, 11:21 Комментарии

Женщины сами должны поднимать проблемы женщин. Об этом на конференции "Эффективная работа с избирателями через улучшение взаимодействия между местными кенешами и Жогорку Кенешем" сообщила депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева (СДПК).

По ее словам, при встрече с местным самоуправлением Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей они узнали основные препятствия действия законопроекта "О запрете нике с несовершеннолетними", инициированного депутатом Аидой Саляновой.

"Сами милиционеры вместе с представителями духовенства не всегда помогают женщинам. Это для меня было открытием. После этого форум женщин депутатов решил поехать по всем областям и знакомиться с проблемами на местах. Если мы сами об этом не будем говорить, мужчинам это удобно. Раз вы молчите, значит проблем нет. Это нужно поднимать и обсуждать. У нас в парламенте у женщин-депутатов хорошие отношения несмотря на то, что мы с разных партиях. Мы сохраняем генеральную линию, но несмотря на это, когда поднимается вопрос проблемы женщин, порой ставим партию на второй план. Депутаты-женщины все понимают, что если мы этого не будем делать, тогда никто за нас этого не сделает", - сказала Э.Сурабалдиева.