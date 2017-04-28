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В домах бишкекчан 22 мая отключат горячую воду

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423140-ru.html

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28 апреля 2017, 11:31       Комментарии

В Бишкеке с 22 мая по 22 июня 2017 года будет отключена горячая вода. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека со ссылкой на распоряжение мэра Бишкека Албека Ибраимова.
Отключения производятся в рамках ежегодных профилактических работ для обеспечения качественной подготовки теплосетей и систем теплопотребления к отопительному сезону.
В связи с обращениями горожан и социальных учреждений, а также принимая во внимание санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к организации школьного питания и медицинским учреждениям, отключение горячей воды передвинуто на 22 мая 2017 года.
Мэрия Бишкека просит по проблемам с системой жизнеобеспечения и коммунального хозяйства обращаться на номера телефонов диспетчерских служб коммунальных предприятий и учреждений:
61-11-69 - сall-центр ОАО "Бишкектеплосеть"
36-57-19, 30-07-67 - дежурные инженеры центрального района ОАО "Бишкектеплосеть"
51-06-22, 21-74-06 - дежурный инженер южного района ОАО "Бишкектеплосеть"
56-85-58 - диспетчерская служба ОАО "Бишкектеплосеть"
49-00-86, 49-02-65 - диспетчерская служба предприятия "Бишкектеплоэнерго"
21-28-47 - абонентский отдел предприятия "Бишкектеплоэнерго"
Также для горожан работают номера телефонов для обращений через приложение WhatsApp:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 955 509
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 336 640
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 447 154
Звонки по всем вопросам круглосуточно принимаются по телефонам 185 и 1840, а также можно присылать фотографии с проблемами по номеру 0554 182185.

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