В домах бишкекчан 22 мая отключат горячую воду

28 апреля 2017, 11:31 Комментарии

В Бишкеке с 22 мая по 22 июня 2017 года будет отключена горячая вода. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека со ссылкой на распоряжение мэра Бишкека Албека Ибраимова.

Отключения производятся в рамках ежегодных профилактических работ для обеспечения качественной подготовки теплосетей и систем теплопотребления к отопительному сезону.

В связи с обращениями горожан и социальных учреждений, а также принимая во внимание санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к организации школьного питания и медицинским учреждениям, отключение горячей воды передвинуто на 22 мая 2017 года.

Мэрия Бишкека просит по проблемам с системой жизнеобеспечения и коммунального хозяйства обращаться на номера телефонов диспетчерских служб коммунальных предприятий и учреждений:

61-11-69 - сall-центр ОАО "Бишкектеплосеть"

36-57-19, 30-07-67 - дежурные инженеры центрального района ОАО "Бишкектеплосеть"

51-06-22, 21-74-06 - дежурный инженер южного района ОАО "Бишкектеплосеть"

56-85-58 - диспетчерская служба ОАО "Бишкектеплосеть"

49-00-86, 49-02-65 - диспетчерская служба предприятия "Бишкектеплоэнерго"

21-28-47 - абонентский отдел предприятия "Бишкектеплоэнерго"

Также для горожан работают номера телефонов для обращений через приложение WhatsApp:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 955 509

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 336 640

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 447 154

Звонки по всем вопросам круглосуточно принимаются по телефонам 185 и 1840, а также можно присылать фотографии с проблемами по номеру 0554 182185.