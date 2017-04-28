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В 2016 году в Кыргызстане было возбуждено 7 уголовных дел за вступление в брак с несовершеннолетними

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423139-ru.html

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28 апреля 2017, 11:39       Комментарии

В 2016 году в Кыргызстане было возбуждено 7 уголовных дел за вступление в брак с несовершеннолетними по статье 154. Об этом 28 апреля сообщил представитель Министерства внутренних дел Шумкар Султанов во время регионального форума, посвященного обсуждению прав женщин на добровольное вступление в брак.
По его информации, за 2016 год по статье 154 Уголовного кодекса (принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим семнадцатилетнего возраста) в республике было расследовано 8 уголовных дел. В суд было направлено 6 уголовных дел, прекращено 1 дело и приостановлено 1 дело.
Кроме того, по статье 155 Уголовного кодекса (принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в брак) в 2016 году было расследовано 30 уголовных дел, в суд было направлено 23 дела, прекращено 2 дела и приостановлено 3 дела.
"Согласно мониторингу с 2011 года количество краж невест сократилось в 5 раз",- отметил представитель МВД.

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