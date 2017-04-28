Дело подозреваемого в мародерстве экс-депутата отправят в суд

28 апреля 2017, 11:32 Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. Следственное управление ГКНБ завершило следствие по уголовному делу по факту мародерства, по которому в качестве подозреваемого проходит экс-депутат парламента от партии "Ата Мекен" Райкан Тологонов, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным госкомитета, грабежи офисов, жилых домов, принадлежавших семье Бакиевых и их приближенным, имевшие место в апреле 2010 года, совершены группой лиц под непосредственным руководством Райкана Тологонова. Экс-депутат в конце марта был арестован.

Тологонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167, часть 2, пункт 2, часть 4, пункт 1 "Грабеж группой лиц по предварительному сговору с проникновением в жилище" и 241, часть 2 "Незаконные приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору" Уголовного кодекса КР.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру для последующей передачи в суд.