Омурбек Бабанов предложил ввести в школах уроки бизнеса

28 апреля 2017, 11:14 Комментарии

Фракция "Республика – Ата Журт" в ходе выездного заседания обсуждает вопросы сельского хозяйства, дорог, питьевой воды и границ.

Лидер "РАЖ" Омурбек Бабанов поднял вопрос школьной программы в Кыргызстане.

"Вопросы дорог мы можем решить в течение года или двух лет. Но нам нужно задуматься об образовании подрастающего поколения. Нужно вводить изменения в школьную программу, такие как уроки бизнеса", – сказал он.

По его словам, вопрос изменения школьной программы нужно решать в кратчайшие сроки.