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Омурбек Бабанов предложил ввести в школах уроки бизнеса

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423135-ru.html

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Бабанов: Экономике и образованию Кыргызстана нужны новые технологии

28 апреля 2017, 11:14       Комментарии

Фракция "Республика – Ата Журт" в ходе выездного заседания обсуждает вопросы сельского хозяйства, дорог, питьевой воды и границ.
Лидер "РАЖ" Омурбек Бабанов поднял вопрос школьной программы в Кыргызстане.
"Вопросы дорог мы можем решить в течение года или двух лет. Но нам нужно задуматься об образовании подрастающего поколения. Нужно вводить изменения в школьную программу, такие как уроки бизнеса", – сказал он.
По его словам, вопрос изменения школьной программы нужно решать в кратчайшие сроки.

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