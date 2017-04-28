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Глава Верховного суда: Наша цель – достичь открытости и прозрачности судебной системы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/glava-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423134-ru.html

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28 апреля 2017, 11:18       Комментарии

Одна из основных целей судебной реформы – достижение открытости и прозрачности. Об этом на круглом столе сказала председатель Верховного суда Айнаш Токбаева.
По ее словам, главными задачами судебной реформы является укрепление верховенства закона, повышение эффективности и качества правосудия, обеспечение гарантий судебной защиты прав и свобод человека и гражданина.
"Совершенствование кадрового, финансового и материально-технического обеспечения, создание надлежащих условий для функционирования судов и деятельности судей, также является основной задачей. Повышение ответственности судей за качественное осуществление правосудия, с нормами международного права и международными стандартами, что должно обеспечить расширение сферы судебной защиты прав и свобод граждан, повышение доступности правосудия", – сказала она.

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