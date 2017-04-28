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В Бишкеке суд вернул в госсобственность детский сад, стоимостью 44 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423133-ru.html

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28 апреля 2017, 11:29       Комментарии

В Бишкеке суд вернул в госсобственность детский сад, стоимостью 44 млн сомов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По данным ведомства, прокуратурой Свердловского района столицы по результатам проверки законности продажи детского сада завода "Красный строитель" внесено исковое заявление в Межрайонный суд Бишкека.
"В судебном иске указывалось о признании недействительным договора о продаже здания указанного детского сада между АО "Завод Красный строитель" и АКБ "Максат", а также договора купли-продажи между АКБ "Максат" и гражданином П.З. Иск в последующем удовлетворили. Прокуратурой Свердловского района внесено предписание об устранении нарушений закона в ФУГИ. В результате прокурорского реагирования детский сад стоимостью более 44 млн сомов возвращен в госсобственность", – говорится в сообщении.

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