С мая личный состав ГСИН переводится на усиленный вариант несения службы

28 апреля 2017, 11:33 Комментарии

С 1 мая весь личный состав Государственной службы исполнения наказания переводится на усиленный вариант несения службы, сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, это делается в целях обеспечения общественной безопасности, соблюдения законности, недопущения чрезвычайных происшествий и поддержания стабильной оперативной обстановки в подразделениях ГСИН в период подготовки и проведения майских праздников.

"Особое внимание в это период обращается на усиление пропускного режима на контрольно пропускных пунктах в учреждениях ГСИН. Усиленный режим несения службы продлится до 10 мая", – говорится в сообщении.