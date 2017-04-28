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С мая личный состав ГСИН переводится на усиленный вариант несения службы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/s-maya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423132-ru.html

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28 апреля 2017, 11:33       Комментарии

С 1 мая весь личный состав Государственной службы исполнения наказания переводится на усиленный вариант несения службы, сообщает пресс-служба ведомства.
По его данным, это делается в целях обеспечения общественной безопасности, соблюдения законности, недопущения чрезвычайных происшествий и поддержания стабильной оперативной обстановки в подразделениях ГСИН в период подготовки и проведения майских праздников.
"Особое внимание в это период обращается на усиление пропускного режима на контрольно пропускных пунктах в учреждениях ГСИН. Усиленный режим несения службы продлится до 10 мая", – говорится в сообщении.

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