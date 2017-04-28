Доллар США: 67.1329 (-0.0064) 
Евро: 73.1916 (+0.0601) 
Золото: 40.65 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Видео — Наш любимый Бишкек! Ко дню рождения столицыВидео — Наш любимый Бишкек! Ко дню рождения столицыВ 2016 году в Кыргызстане было возбуждено 7 уголовных дел за вступление в брак с несовершеннолетнимиВ 2016 году в Кыргызстане было возбуждено 7 уголовных дел за вступление в брак с несовершеннолетними

Лидер "РАЖ" рассказал об одном из способов борьбы с коррупцией в госведомствах

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/lider-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423131-ru.html

Похожие новости

Депутат А.Касымалиева рассказала, как прошла в парламент

Роза Айтматова рассказала, как ее украли замуж

В КГМА проводятся профилактические мероприятия по предупреждению коррупции

Лидер "РАЖ": На дороги направленно $2,5 млрд, но они в ужасном состоянии, кто привлечен к ответственности?

84% жителей г. Балыкчы уже способны принимать цифровое телевещание

28 апреля 2017, 11:40       Комментарии

Фракция "Республика – Ата Журт" в ходе выездного заседания в городе Токмок обсуждает вопросы сельского хозяйства, дорог, питьевой воды и границ.
По словам лидера фракции Омурбека Бабанова, зарплата чиновников в 10-15 тыс. сомов приводит к коррупции.
"Чтобы это не было нужно поднимать зарплаты и тогда в госведомства и госпредприятия придут профессионалы и тогда ситуация в стране изменится к лучшему", – сказал он.
Как отметил Бабанов, на работу в госпредприятия необходимо брать хороших специалистов и забыть о трудоустройстве через родственные связи или по принципу принадлежности к региону или партии.
"Сейчас среди чиновников также есть хорошие кадры, патриоты, которые болеют за родину и таких людей нужно поддерживать", – отметил депутат.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум