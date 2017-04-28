Лидер "РАЖ" рассказал об одном из способов борьбы с коррупцией в госведомствах

28 апреля 2017, 11:40 Комментарии

Фракция "Республика – Ата Журт" в ходе выездного заседания в городе Токмок обсуждает вопросы сельского хозяйства, дорог, питьевой воды и границ.

По словам лидера фракции Омурбека Бабанова, зарплата чиновников в 10-15 тыс. сомов приводит к коррупции.

"Чтобы это не было нужно поднимать зарплаты и тогда в госведомства и госпредприятия придут профессионалы и тогда ситуация в стране изменится к лучшему", – сказал он.

Как отметил Бабанов, на работу в госпредприятия необходимо брать хороших специалистов и забыть о трудоустройстве через родственные связи или по принципу принадлежности к региону или партии.

"Сейчас среди чиновников также есть хорошие кадры, патриоты, которые болеют за родину и таких людей нужно поддерживать", – отметил депутат.