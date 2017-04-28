Горячую воду в Бишкеке отключат 22 мая

28 апреля 2017, 11:22 Комментарии

В столице с 22 мая по 22 июня 2017 года будет отключена горячая вода, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным ведомства, градоначальник подписал соответствующее распоряжение.

"Отключения производятся по причине ежегодных профилактических работ и в целях обеспечения качественной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону. В связи с многочисленными обращениями горожан и социальных учреждений, а также принимая во внимание санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к организации школьного питания и медицинским учреждениям, отключение горячей воды передвинуто на 22 мая", – говорится в сообщении.