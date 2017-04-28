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Горячую воду в Бишкеке отключат 22 мая

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/goryac...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423130-ru.html

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В Бишкеке горячую воду отключат с 22 мая по 22 июня

28 апреля 2017, 11:22       Комментарии

В столице с 22 мая по 22 июня 2017 года будет отключена горячая вода, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По данным ведомства, градоначальник подписал соответствующее распоряжение.
"Отключения производятся по причине ежегодных профилактических работ и в целях обеспечения качественной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону. В связи с многочисленными обращениями горожан и социальных учреждений, а также принимая во внимание санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к организации школьного питания и медицинским учреждениям, отключение горячей воды передвинуто на 22 мая", – говорится в сообщении.

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