Артем Носарев стал чемпионом Азии по шикекушинкай каратэ

28 апреля 2017, 11:12 Комментарии

Команда Кыргызстана завоевала пять медалей на чемпионате Азии по шикекушинкай каратэ, прошедшем в Астане (Казахстан).

Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, в чемпионате за медали боролись более 700 спортсменов из Японии, Польши, России, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Украины. Кыргызстан представляли на этом чемпионате 14 каратистов. Команда выступила под руководством старшего тренера Сергея Шевченко.

По итогам чемпионата Артем Носарев завоевал золотую медаль чемпионата Азии в весовой категории до 60 кг.

Помимо этого, в категории юноши и дети кыргызстанцы завоевали четыре бронзовые медали. В частности, третьими стали Нурмухамед Каниметов, Амантур Рыскулов, Умутбек Маматкиров и Мунара Бейшенбетова.