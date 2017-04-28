Доллар США: 67.1329 (-0.0064) 
Евро: 73.1916 (+0.0601) 
Золото: 40.65 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент и премьер обсудили переход Кыргызстана на биометрические паспортаПрезидент и премьер обсудили переход Кыргызстана на биометрические паспортаДело по хищению оружия со склада ГПС передано в суд - ГПДело по хищению оружия со склада ГПС передано в суд - ГП

Артем Носарев стал чемпионом Азии по шикекушинкай каратэ

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359060_ar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423129-ru.html

Похожие новости

Рукопашники Кыргызстана завоевали 10 медалей чемпионата мира в России

Кто из боксеров представит Кыргызстан на чемпионате Азии — список

"Золото" чемпионата Азии по карате досталось Кыргызстану

Пловцы из Кыргызстана завоевали пять медалей на чемпионате ЦА в Ашхабаде

Американцы поют Кара Жорго в Бишкеке

28 апреля 2017, 11:12       Комментарии

Команда Кыргызстана завоевала пять медалей на чемпионате Азии по шикекушинкай каратэ, прошедшем в Астане (Казахстан).
Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, в чемпионате за медали боролись более 700 спортсменов из Японии, Польши, России, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Украины. Кыргызстан представляли на этом чемпионате 14 каратистов. Команда выступила под руководством старшего тренера Сергея Шевченко.
По итогам чемпионата Артем Носарев завоевал золотую медаль чемпионата Азии в весовой категории до 60 кг.
Помимо этого, в категории юноши и дети кыргызстанцы завоевали четыре бронзовые медали. В частности, третьими стали Нурмухамед Каниметов, Амантур Рыскулов, Умутбек Маматкиров и Мунара Бейшенбетова.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум