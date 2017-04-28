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В Якутии кыргызстанца осудили за изнасилование 13-летней девочки

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359063_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423128-ru.html

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28 апреля 2017, 11:15       Комментарии

В Якутии 49-летнего гражданина Кыргызстана приговорили к 5 годам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки. Об этом сообщается на сайте следственного комитета Якутии.
В апреле прошлого года жительница Якутска заявила о том, что в торговом павильоне возле школы мужчина совершил развратные действия в отношении ее 13-летней дочери.
По этому факту было возбуждено уголовное дело и злоумышленника задержали. В ходе расследования выяснилось, что это не первый эпизод преступной деятельности мужчины. В декабре 2015 года он также совершил аналогичные преступления в отношении двух девочек-покупательниц. В 2001 году мужчина был осужден за сексуальное насилие и приговорен к 8 годам лишения свободы, а в 2007 году был освобожден досрочно.
Экспертиза подтвердила, что мужчина вменяем и осознавал свои действия.
Он полностью признал свою вину и приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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