В Якутии кыргызстанца осудили за изнасилование 13-летней девочки

28 апреля 2017, 11:15 Комментарии

В Якутии 49-летнего гражданина Кыргызстана приговорили к 5 годам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки. Об этом сообщается на сайте следственного комитета Якутии.

В апреле прошлого года жительница Якутска заявила о том, что в торговом павильоне возле школы мужчина совершил развратные действия в отношении ее 13-летней дочери.

По этому факту было возбуждено уголовное дело и злоумышленника задержали. В ходе расследования выяснилось, что это не первый эпизод преступной деятельности мужчины. В декабре 2015 года он также совершил аналогичные преступления в отношении двух девочек-покупательниц. В 2001 году мужчина был осужден за сексуальное насилие и приговорен к 8 годам лишения свободы, а в 2007 году был освобожден досрочно.

Экспертиза подтвердила, что мужчина вменяем и осознавал свои действия.

Он полностью признал свою вину и приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.