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В Бишкеке между учениками двух учреждений произошла ссора, один ранен ножом

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359062_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423127-ru.html

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28 апреля 2017, 11:17       Комментарии

В Бишкеке во время открытых дверей между учениками лицея № 91 и школой № 77 произошел конфликт, переросший в поножовщину. Об этом сообщают в пресс-службе ГУВД г. Бишкек.
По данным правоохранителей, инцидент произошел вчера, 27 апреля, примерно в 13.30.
Стоит отметить, выяснять отношения подростки решили за пределами образовательного учреждения. После разговора на повышенных тонах один из ребят достал нож и нанес увечья другому парню. Милиция о случившемся узнала в 14.20, когда в службу "102" поступил звонок из четвертой городской больницы, что к ним поступил несовершеннолетний с ножевым ранением.
"Между подростками произошла сора, в ходе которой один из учеников достал нож и ударил другого в область живота. В ходе оперативных мероприятий задержан 17-летний парень, его нашли довольно быстро. Очевидцы не только описали его внешность, но и сам пострадавший указал на того, кто его порезал", - сообщили в пресс-службе ГУВД г. Бишкек.
Сейчас назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

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