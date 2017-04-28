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Рукопашники Кыргызстана завоевали 10 медалей чемпионата мира в России

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358977_ry...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423125-ru.html

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28 апреля 2017, 11:32       Комментарии

Команда Кыргызстана завоевала 10 медалей на чемпионате мира по рукопашному бою, прошедшем в России.
Как сообщает Общероссийская федерация рукопашного боя, серебро чемпионата мира среди женщин завоевала Махабат Оробекова. Она выступала в весовой категории до 75 кг и в финале уступила чемпионство Ирине Алексеевой из России.
В этом же весе бронзу взяла Самара Шамбетова.
Также в легком весе до 45 кг две бронзы взяли Альбина Мамбетова и Айсалкын Жаныбекова. В абсолютке у женщин третьей стала Алтынай Талапбек кызы (свыше 75 кг).
В мужском чемпионате кыргызстанцы взяли пять бронзовых медалей. В частности третьими стали Максат Черикбаев (до 55 кг), Адилет Адамалиев (до 60 кг), Субанбек Божоев (до 70 кг), Дарманбек Акназаров (до 80 кг) и в весовой категории свыше 80 кг бронзовым призером стал Марат Абдыкалыков.

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