Рукопашники Кыргызстана завоевали 10 медалей чемпионата мира в России

28 апреля 2017, 11:32 Комментарии

Команда Кыргызстана завоевала 10 медалей на чемпионате мира по рукопашному бою, прошедшем в России.

Как сообщает Общероссийская федерация рукопашного боя, серебро чемпионата мира среди женщин завоевала Махабат Оробекова. Она выступала в весовой категории до 75 кг и в финале уступила чемпионство Ирине Алексеевой из России.

В этом же весе бронзу взяла Самара Шамбетова.

Также в легком весе до 45 кг две бронзы взяли Альбина Мамбетова и Айсалкын Жаныбекова. В абсолютке у женщин третьей стала Алтынай Талапбек кызы (свыше 75 кг).

В мужском чемпионате кыргызстанцы взяли пять бронзовых медалей. В частности третьими стали Максат Черикбаев (до 55 кг), Адилет Адамалиев (до 60 кг), Субанбек Божоев (до 70 кг), Дарманбек Акназаров (до 80 кг) и в весовой категории свыше 80 кг бронзовым призером стал Марат Абдыкалыков.