Дело по хищению оружия со склада ГПС передано в суд - ГП

28 апреля 2017, 11:10 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Дело по хищению оружия со склада Государственной пограничной службы (ГПС) КР передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

По ее информации, Военной прокуратурой КР 27 апреля 2017 года окончено производством и направлено в Первомайский райсуд г.Бишкек для рассмотрения по существу уголовное дело, возбужденное по фактам хищения и незаконной реализации огнестрельного оружия, боеприпасов и других материально-технических средств, хранящихся в одном из войсковых подразделений ГПС КР.

Следствием установлено, что с 2014 по 2016 годы группа лиц по предварительному сговору занималась тайным хищением из войсковой части ГПС КР огнестрельного оружия, боеприпасов и других материально-технических средств. Похищенные в большом количестве эти средства в последующем реализовывались разным лицам.

По результатам следствия 13 лицам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 245 (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов), 241 (незаконные приобретение, сбыт, передача, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), 242 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств), 246 (незаконные приобретение, хранение, наркотических средств), 171 (присвоение и растрата вверенного имущества), 350 (изготовление поддельных документов) и 339 (укрывательство преступления) УК КР. Обвиняемыми по делу проходят действующие и бывшие военнослужащие Вооруженных Сил КР, сотрудник органов внутренних дел республики, так и гражданские лица.

Уголовное дело окончено производством и направлено в суд, при этом, следствие в отношении должностных лиц ГПС КР, допустивших хищение из войсковой части, продолжается.