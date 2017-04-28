Кыргызстан переходит на биометрические электронные паспорта

28 апреля 2017, 11:13 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 28 апреля, обсудил с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и руководителем своего аппарата Сапаром Исаковым начало процесса внедрения в стране биометрических электронных паспортов. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Электронный биометрический паспорт гражданина Кыргызстан является идентификационным документом нового типа и соответствует международным стандартам. Это первый электронный паспорт в Центрально-Азиатском регионе, соответствующий требованиям Международной организации гражданской авиации и имеющий соответствующую защиту от подделок.

Премьер-министр отметил, что внедрение биометрических паспортов в Кыргызстане является одним из базовых условий для создания электронного правительства и вхождения страны в цифровое будущее через реализацию инициированного Президентом проекта "Таза Коом". С помощью биометрического паспорта граждане получат расширенный доступ к качественному электронному облуживанию населения, ко всем государственным и муниципальным услугам без необходимости сбора бумажных справок.

Премьер-министр сообщил, что граждане Кыргызстана смогут получить биометрический электронный паспорт бесплатно с 1 мая по 31 декабря 2017 года. "Время для получения паспорта нового образца сокращается в два раза – до 14 дней с момента подачи заявления", - рассказал С.Жээнбеков.

Президент А.Атамбаев подчеркнул, что начало перехода Кыргызстана на биометрические электронные паспорта – это знаковое событие, имеющее огромное значение в деле создания в стране цифрового общества. Это позволит достичь качественно новых результатов в проводимой в стране работе по обеспечению транспарентности всех процессов, борьбе с коррупцией, проведению чистых и прозрачных выборов, обеспечению безопасности.

Справка. Сведения, содержащиеся в паспорте в электронном виде, в том числе семейное положение, адрес места проживания, национальность, пол, гражданство, место рождения, цветное цифровое изображение лица владельца, графическое строение папиллярных узоров пальцев обеих рук, собственноручная подпись владельца, ключ электронно-цифровой подписи и другие данные могут распознаваться контактным и бесконтактным образом любым государственным и негосударственным органом, оказывающим услуги, в том числе банками, нотариатами, медицинскими и образовательными учреждениями, бизнес структурами. В биометрическом паспорте содержатся 19 сведений о гражданине, включая сведения в электронном формате, что позволяет использовать его весь срок действия, не меняя паспорт при изменении данных, которые будут обновляться автоматически. Идентификационная карта может иметь тактильный текст шрифтом Брайля для лиц с нарушениями зрения по желанию владельца.

Все постановления Правительства КР, необходимые для внедрения биометрического паспорта, подписаны премьер-министром КР Сооронбаем Жээнбековым.