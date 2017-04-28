В Бишкеке горячую воду отключат с 22 мая по 22 июня

28 апреля 2017, 11:21 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. В столице с 22 мая по 22 июня 2017 года будет отключена горячая вода, сообщили в мэрии Бишкека.

Соответствующее распоряжение №96-р от 28 апреля 2017 года подписал мэр города Бишкек Албек Ибраимов.

Отключения производятся по причине ежегодных профилактических работ и в целях обеспечения качественной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону.

В связи с многочисленными обращениями горожан и социальных учреждений, а также принимая во внимание санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к организации школьного питания и медицинским учреждениям, отключение горячей воды передвинуто на 22 мая 2017 года.

Мэрия города Бишкек убедительно просит вас по вопросам, касающимся проблем с системой жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, обращаться на номера телефонов диспетчерских служб коммунальных предприятий и учреждений напрямую:

- 61-11-69 – Call- центр ОАО "Бишкектеплосеть";

- 36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального района ОАО "Бишкектеплосеть";

-51-06-22, 21-74-06 – дежурный инженер Южного района ОАО "Бишкектеплосеть";

- 56-85-58 – диспетчерская служба ОАО "Бишкектеплосеть".

- 49-00-86, 49-02-65 - диспетчерская служба предприятия "Бишкектеплоэнерго";

- 21-28-47 - абонентский отдел предприятия "Бишкектеплоэнерго".

Также для горожан работают номера телефонов для обращений через приложение WhatsApp:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557 997 927;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554 955 509;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 336 640;

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) — 0555 447 154.

Звонки по всем вопросам принимаются по телефонам: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 182-185.