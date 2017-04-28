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Горячую воду в Бишкеке отключат 22 маяГорячую воду в Бишкеке отключат 22 маяНикто не понимает, что похищение невесты нарушает права женщин на добровольное вступление в брак, - Р.АйтматоваНикто не понимает, что похищение невесты нарушает права женщин на добровольное вступление в брак, - Р.Айтматова

В Бишкеке горячую воду отключат с 22 мая по 22 июня

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423122-ru.html

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Горячую воду в Бишкеке отключат 22 мая

28 апреля 2017, 11:21       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. В столице с 22 мая по 22 июня 2017 года будет отключена горячая вода, сообщили в мэрии Бишкека.
Соответствующее распоряжение №96-р от 28 апреля 2017 года подписал мэр города Бишкек Албек Ибраимов.
Отключения производятся по причине ежегодных профилактических работ и в целях обеспечения качественной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону.
В связи с многочисленными обращениями горожан и социальных учреждений, а также принимая во внимание санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к организации школьного питания и медицинским учреждениям, отключение горячей воды передвинуто на 22 мая 2017 года.
Мэрия города Бишкек убедительно просит вас по вопросам, касающимся проблем с системой жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, обращаться на номера телефонов диспетчерских служб коммунальных предприятий и учреждений напрямую:
- 61-11-69 – Call- центр ОАО "Бишкектеплосеть";
- 36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального района ОАО "Бишкектеплосеть";
-51-06-22, 21-74-06 – дежурный инженер Южного района ОАО "Бишкектеплосеть";
- 56-85-58 – диспетчерская служба ОАО "Бишкектеплосеть".
- 49-00-86, 49-02-65 - диспетчерская служба предприятия "Бишкектеплоэнерго";
- 21-28-47 - абонентский отдел предприятия "Бишкектеплоэнерго".
Также для горожан работают номера телефонов для обращений через приложение WhatsApp:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557 997 927;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554 955 509;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 336 640;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) — 0555 447 154.
Звонки по всем вопросам принимаются по телефонам: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 182-185.

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