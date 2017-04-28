В 3 областях по результатам выборов в местные кенеши из 3 тыс. 125 мандатов лишь 243 получили женщины, - депутат

28 апреля 2017, 10:52 Комментарии

В Бишкеке 28 апреля проходит конференция "Эффективная работа с избирателями через улучшение взаимодействия между местными кенешами и Жогорку Кенешем", в котором принимают участие женщины-депутаты местных кенешей со всех областей Кыргызстана.

Всего на конференцию приехали 125 депутатов местных кенешей. В конференции также приняла участие председатель Форума женщин депутатов, депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева. Она познакомила присутствующих с деятельностью форума, а также назвала основные направления по которым форум работает.

По словам депутата, в членами форума женщин-депутатов являются лишь 20 женщин из 4 фракций, так как в двух партиях нет женщин-депутатов.

Приоритетными направлениями Э.Сурабалдиева назвала повышение уровня образования девушек, профилактику и предотвращение насилия в семье, взаимодействие с МСУ.

"Если остановиться на втором пункте, то очень бурно в парламенте обсуждался законопроект о профилактике и предотвращении насилия в семье. Сейчас законопроект лежит на столе у президента. Мы надеемся, что президент его подпишет, но почему-то генпрокурор, омбудсмен, представитель ГАМСУМО и министр юстиции дали негативные комментарии, и из-за этого была задержка", - сообщила Э.Сурабалдиева.

Также депутат отметила, что в местных кенешах женщинам тяжелее получить мандат, чем в Жогорку Кенеше.

"Насколько нам в парламент тяжело было прийти, вам должно быть еще сложнее в местных кенешах. Это нужно признать. По результатам выборов в Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областях из 3 тыс. 125 манадатов женщины получили лишь 243 мандата", - сказала депутат.