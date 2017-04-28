Прокуратура вернула в госсобственность детсад завода "Красный строитель" стоимостью 44 млн сомов

28 апреля 2017, 10:57 Комментарии

Прокуратура Свердловского района Бишкека внесла исковое заявление в Межрайонный суд города по факту продажи детского сада завода "Красный строитель. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, надзорный орган требовал признать недействительным договор о продаже здания детсада между акционерным обществом "Завод Красный строитель" и акционерно-коммерческим банком "Максат", а также договора купли-продажи между банком и гражданином П.З.

Данный иск в последующем был удовлетворен. В связи с этим прокуратура Свердловского района внесла предписание об устранении нарушений закона в Фонд управления государственным имуществом.

В результате детский сад стоимостью более 44 млн сомов возвращен в государственную собственность.