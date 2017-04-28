В Бишкеке проходит региональный форум по обсуждению прав женщин на добровольное вступление в брак

28 апреля 2017, 11:04 Комментарии

В Бишкеке 28 апреля проходит региональный форум по обсуждению прав женщин на добровольное вступление в брак в Кыргызстане.

Цель форума - консолидация усилий Государственных структур и гражданского общества в реализации прав женщин на свободный выбор супруга и на свободное добровольное вступление в брак через усовершенствование механизмов реализации законодательства против насильственного похищение невест в Кыргызстане.

В заседании форума принимают участие представители Жогорку Кенеша, Генеральной прокуратуры, профильные министерства и ведомства. В рамках форума будут представлены результаты общественного мониторинга реализации статьи 155 Уголовного кодекса. Также будет выработан план действий на местном уровне по предотвращению практики похищения невест в рамках рекомендаций общественного мониторинга применения статьи 155.