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В Бишкеке проходит региональный форум по обсуждению прав женщин на добровольное вступление в брак

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423119-ru.html

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28 апреля 2017, 11:04       Комментарии

В Бишкеке 28 апреля проходит региональный форум по обсуждению прав женщин на добровольное вступление в брак в Кыргызстане.
Цель форума - консолидация усилий Государственных структур и гражданского общества в реализации прав женщин на свободный выбор супруга и на свободное добровольное вступление в брак через усовершенствование механизмов реализации законодательства против насильственного похищение невест в Кыргызстане.
В заседании форума принимают участие представители Жогорку Кенеша, Генеральной прокуратуры, профильные министерства и ведомства. В рамках форума будут представлены результаты общественного мониторинга реализации статьи 155 Уголовного кодекса. Также будет выработан план действий на местном уровне по предотвращению практики похищения невест в рамках рекомендаций общественного мониторинга применения статьи 155.

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