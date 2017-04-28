Президент и премьер обсудили переход Кыргызстана на биометрические паспорта

28 апреля 2017, 11:13 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 28 апреля обсудил с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и руководителем своего Аппарата Сапаром Исаковым начало процесса внедрения в стране биометрических электронных паспортов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, электронный биометрический паспорт гражданина КР является идентификационным документом нового типа и соответствует международным стандартам. Это первый электронный паспорт в Центрально-Азиатском регионе, соответствующий требованиям Международной организации гражданской авиации и имеющий соответствующую защиту от подделок.

С.Жээнбеков отметил, что внедрение биометрических паспортов в Кыргызстане является одним из базовых условий для создания электронного правительства и вхождения страны в цифровое будущее через реализацию инициированного президентом проекта "Таза Коом". По его словам, с помощью биометрического паспорта граждане получат расширенный доступ к качественному электронному обслуживанию населения, ко всем государственным и муниципальным услугам без необходимости сбора бумажных справок.

Премьер сообщил, что граждане Кыргызстана смогут получить биометрический электронный паспорт бесплатно с 1 мая по 31 декабря 2017 года. "Время для получения паспорта нового образца сокращается в два раза - до 14 дней с момента подачи заявления", - рассказал он.

А.Атамбаев подчеркнул, что начало перехода Кыргызстана на биометрические электронные паспорта - это знаковое событие, имеющее огромное значение в деле создания в стране цифрового общества. Это позволит достичь качественно новых результатов в проводимой в стране работе по обеспечению транспарентности всех процессов, борьбе с коррупцией, проведению чистых и прозрачных выборов, обеспечению безопасности.