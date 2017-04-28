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Президент и премьер обсудили переход Кыргызстана на биометрические паспорта

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423118-ru.html

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Кыргызстан переходит на биометрические электронные паспорта

Скончался брат премьер-министра С.Жээнбекова - Канторо Токтомаматов

28 апреля 2017, 11:13       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 28 апреля обсудил с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и руководителем своего Аппарата Сапаром Исаковым начало процесса внедрения в стране биометрических электронных паспортов.
Как сообщает пресс-служба главы государства, электронный биометрический паспорт гражданина КР является идентификационным документом нового типа и соответствует международным стандартам. Это первый электронный паспорт в Центрально-Азиатском регионе, соответствующий требованиям Международной организации гражданской авиации и имеющий соответствующую защиту от подделок.
С.Жээнбеков отметил, что внедрение биометрических паспортов в Кыргызстане является одним из базовых условий для создания электронного правительства и вхождения страны в цифровое будущее через реализацию инициированного президентом проекта "Таза Коом". По его словам, с помощью биометрического паспорта граждане получат расширенный доступ к качественному электронному обслуживанию населения, ко всем государственным и муниципальным услугам без необходимости сбора бумажных справок.
Премьер сообщил, что граждане Кыргызстана смогут получить биометрический электронный паспорт бесплатно с 1 мая по 31 декабря 2017 года. "Время для получения паспорта нового образца сокращается в два раза - до 14 дней с момента подачи заявления", - рассказал он.
А.Атамбаев подчеркнул, что начало перехода Кыргызстана на биометрические электронные паспорта - это знаковое событие, имеющее огромное значение в деле создания в стране цифрового общества. Это позволит достичь качественно новых результатов в проводимой в стране работе по обеспечению транспарентности всех процессов, борьбе с коррупцией, проведению чистых и прозрачных выборов, обеспечению безопасности.

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