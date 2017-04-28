ГСИН во время майских праздников перейдет на усиленный режим

28 апреля 2017, 11:15 Комментарии

С 1 мая 2017 года весь личный состав Государственной службы исполнения наказания переводится на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН.

Усиление вводится в целях обеспечения общественной безопасности, соблюдения законности, недопущения чрезвычайных происшествий и поддержания стабильной оперативной обстановки в подразделениях ГСИН в период подготовки и проведения майских праздников.

Особое внимание будет обращено на усиление пропускного режима на контрольно пропускных пунктах в учреждениях ГСИН.

Усиленный режим несения службы продлится до 10 мая.