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Два года распродавалось оружие Погранслужбы — дело по военным ушло в суд

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423116-ru.html

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Военная прокуратура: Экс-председатель Военного суда предстанет перед судом

28 апреля 2017, 10:51       Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. В Первомайский районный суд Бишкека передали дело по фактам хищения и незаконной продажи огнестрельного оружия, боеприпасов из подразделения Государственной пограничной службы, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.
Следствие установило, что с 2014-го по 2016 год группа лиц по предварительному сговору занималась тайным хищением из войсковой части ГПС огнестрельного оружия, боеприпасов и других материально-технических средств. Похищенные в большом количестве оружие и боеприпасы в последующем реализовывались разным лицам.
Осенью прошлого года водитель председателя Госкомитета по делам обороны был задержан по подозрению в продаже и хранении огнестрельного оружия. После этого ряд офицеров получили выговоры. Также СМИ писали, что задержаны ответственные военные, продававшие оружие со складов ГПС.
В Генпрокуратуре сообщили, что 13 лицам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 245 "Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов", 241 "Незаконные приобретение, сбыт, передача, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", 242 "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств", 246 "Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств", 171 "Присвоение и растрата вверенного имущества", 350 "Изготовление поддельных документов" и 339 "Укрывательство преступления" Уголовного кодекса КР.
Уголовное дело окончено производством Военной прокуратуры и направлено в суд, при этом следствие в отношении должностных лиц ГПС КР, допустивших хищение из войсковой части, продолжается.

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