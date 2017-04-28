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Кричавшая на детей в садике женщина найдена и отстранена от должности

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423115-ru.html

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Средний возраст госслужащих-мужчин составляет 42 года, госслужащих-женщин — 41 год

28 апреля 2017, 11:03       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Кричавшая на детей в столичном детском саду женщина оказалась помощником воспитателя, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан начальник Управления образования при мэрии Бишкека Сауле Мейрманова. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033116850'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033116850'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуВ садике женщина кричит на детей и толкает их — очевидец прислал видео
Инцидент произошел утром 27 апреля в одном из детских садов в 8-м микрорайоне. Женщина кричала на детей и, как утверждает очевидец, толкала одного из них за то, что "он просил пить". Некоторые моменты попали на видео.
По словам Мейрмановой, помощник воспитателя отстранена от должности, рассматривается вопрос об ее увольнении.

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