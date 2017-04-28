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В Бишкеке проходит финальный турнир проекта #RIACaseCup

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423114-ru.html

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28 апреля 2017, 11:00       Комментарии

В Бишкеке проходит финальный турнир проекта #RIACaseCup. Данный проект организован аналитическим центром "БизЭксперт". Он направлен на развитие потенциала молодых и активных людей в принятии эффективных решений на основе анализа регулятивного воздействия (АРВ).
В турнире приняли участие более 300 студентов из разных университетов страны. Проект поделен на три этапа, до финала дошли только 4 команды. Какая команда победит сегодня, определит жюри конкурса, которое выберет наиболее эффективный и реализуемый проект.
Добавим, на протяжении всего конкурса студенты на базе АРВ работали над созданием качественных аналитических материалов и строили модели государственного регулирования предпринимательской деятельности, которая построена на балансе интересов государства, бизнеса.
Основная цель проекта создать сообщество молодых людей готовых принимать участие в решении государственных проблем.

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