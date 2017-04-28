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Губернатор Чуйской области: Для решения вопроса границ области необходимо 2 млрд сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/gubern...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423113-ru.html

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28 апреля 2017, 11:07       Комментарии

Фракция "Республика – Ата Журт" в ходе выездного заседания обсуждает вопросы сельского хозяйства, дорог, питьевой воды и границ.
По словам губернатора Чуйской области Бактыбека Кудайбергенова, в регионе есть вопросы по 193 приграничным участкам.
"За 25 лет на реке Чу, из-за неукрепленных берегов, под воду ушли более 500 гектаров нашей земли. И вопрос границы – это большая проблема, для ее решения, по нашим подсчетам, необходимо 2 млрд сомов", – сказал он.
По его словам, если ежегодно на решение данного вопроса в Чуйской области будет выделятся 300 млн сомов, то проблема найдет решение в течение 5-6 лет.

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