Губернатор Чуйской области: Для решения вопроса границ области необходимо 2 млрд сомов

28 апреля 2017, 11:07 Комментарии

Фракция "Республика – Ата Журт" в ходе выездного заседания обсуждает вопросы сельского хозяйства, дорог, питьевой воды и границ.

По словам губернатора Чуйской области Бактыбека Кудайбергенова, в регионе есть вопросы по 193 приграничным участкам.

"За 25 лет на реке Чу, из-за неукрепленных берегов, под воду ушли более 500 гектаров нашей земли. И вопрос границы – это большая проблема, для ее решения, по нашим подсчетам, необходимо 2 млрд сомов", – сказал он.

По его словам, если ежегодно на решение данного вопроса в Чуйской области будет выделятся 300 млн сомов, то проблема найдет решение в течение 5-6 лет.