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Роза Айтматова рассказала, как ее украли замуж

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/roza-a...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423110-ru.html

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28 апреля 2017, 10:54       Комментарии

На региональном форуме "Осуществление прав женщин на добровольное вступление в брак в Кыргызстане" президент ОО "Центр помощи женщинам" Роза Айтматова рассказала, как ее в молодости украли замуж.
По ее словам, она выросла в то время, когда воровать невесту было нормой.
"В Советское время не было такого, что родители молодых договаривались, все старинные традиции искоренились. Нужно было как-то выкручиваться, и парни похищали девушек. Со мной тоже так получилось, меня украли. Я общалась с одним парнем. Однажды, я ехала в троллейбусе, в который сел этот парень со своим другом. Когда мы подъехали к моей остановке, они меня не выпустили. Я стеснялась кричать и сопротивляться, и мне пришлось ехать с ними. Они привезли меня в комнату, которую снимал молодой человек у одной бабушки. Предупредили моего брата Чингиза Торокуловича Айтматова о том, что меня украли. Конечно, я была не против, так как мне нравился этот парень, который в последующем стал моим мужем. Мы с ним прожили 47 лет", – рассказала она.
Айтматова подчеркнула, что только после приобретения суверенитета, подняли вопрос о краже невест.
"Моя история со счастливым концом, я сама хотела замуж, но есть и такие ситуации, когда девушка против. Сегодняшний форум – это большой вклад в решении этой проблемы", – сказала она.

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